Myanmar ve Çin, LMC Özel Fonu projeleri için anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Myanmar ve Çin, LMC Özel Fonu projeleri için anlaşma imzaladı

Çin'in Myanmar Büyükelçisi Chen Hai ve Myanmar Dışişleri Bakan Yardımcısı U Lwin Oo, 2024 Lancang-Mekong İşbirliği (LMC) Özel Fonu kapsamındaki projelere yönelik anlaşma imzaladı. Anlaşma, diplomatik ilişkilerin 74. yıldönümü vesilesiyle imzalandı ve Çin ile Myanmar arasındaki dostane ilişkilerin bir göstergesi olarak kabul edildi. Anlaşma kapsamında tarım, yoksulluğun azaltılması, ticaret, inovasyon ve geçim kaynaklarına yardımcı olmak üzere 12 proje hayata geçirilecek.

15.06.2024 11:51
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NEPİDO, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Myanmar Büyükelçisi Chen Hai ve Myanmar Dışişleri Bakan Yardımcısı U Lwin Oo Cuma günü 2024 Lancang- Mekong İşbirliği (LMC) Özel Fonu kapsamındaki projelere yönelik anlaşma imzaladı.

Anlaşma, Myanmar ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 74. yıldönümü vesilesiyle imzalandı.

Chen imza töreninde yaptığı açıklamada bu anlaşmanın dördüncü LMC liderler toplantısında varılan mutabakatın uygulanması kapsamında önemli bir adım olduğunu ve aynı zamanda Çin ile Myanmar arasında 74 yıldır devam eden dostane ilişkilerin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Çinli diplomat, Myanmar'ın LMC'nin önemli bir katılımcısı, destekçisi ve faydalanıcısı olduğunu vurgulayarak, Çin'in Myanmar halkına fayda sağlayacak LMC projelerini daha fazla işbirliğiyle hayata geçirmek için bu ülke ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Myanmar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı U Than Swe ise Myanmar ve Çin'in dost komşular olduğunu ve ikili ilişkilerin son 74 yılda giderek daha yakın hale geldiğini söyledi.

Bakan, Myanmar'ın bölgesel barış, istikrar ve refahı ortaklaşa teşvik etmek için Lancang-Mekong ülkeleriyle birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Anlaşma kapsamında Myanmar'da tarım, yoksulluğun azaltılması, ticaret, inovasyon ve geçim kaynaklarına yardımcı olmak üzere 12 proje hayata geçirilecek.

Kaynak: Xinhua

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