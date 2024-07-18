MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, AKP\'nin sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifini eleştirdi

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(ANKARA)- Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, AKP'nin sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifini eleştirerek "Bu sokak köpeklerini belediyeler, sistemli bir şekilde kısırlaştırma yapsalar bu problem 5 yıl içerisinde çözülür. Sen karar verici değilsin, hangi köpeğin nasıl öleceğine karar verici değilsin" dedi.

Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AKP'nin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni "Sen karar verici değilsin, hangi köpeğin nasıl öleceğine karar verici değilsin" eleştirdi. Çayır, söz konusu teklife yönelik şunları söyledi:

"Öldürmenin adını uyutmak koymuşlar"

"Şu an Meclis'te sokak hayvanlarıyla ilgili bir yasa teklifi var. Teklife göre, biz bu ülkenin çocukları, bu medeniyetin çocukları, canlıları bir görürüz, aynı gözle görürüz. Sırf konuşmuyorlar diye, idrakları az veya çok diye, canlıları ayırmak medeniyet sahiplerine, yürek sahiplerine, akıl sahiplerine yakışmaz.

Sokak köpeklerini en azından zararlı olanları, normal hale getirebilmek yollarını düşünmek gerekirken topyekün uyutmaya çalışmak ki öldürmenin adını uyutmak koymuşlar... İnsanları aldatmaya yönelik bu tür teklifleri kesinlikle vicdani değildir. Bu sokak köpeklerini belediyeler, sistemli bir şekilde kısırlaştırma yapsalar bu problem 5 yıl içerisinde çözülür."

"Halkımız, enflasyonun en iyi ölçeni"

İktidarın ekonomik politikaları ve en düşük emekli maaşına 2 bin 500 TL zam yapılmasını da eleştiren Çayır, "Emeklilere verdikleri yüzde 20 civarında bir zamla problemi halledeceklerini düşünenler, tam bir aymazlığın içindedirler. Adam 10 bin lira alıyor, 12-13 versen ne olur, 20 versen ne olur. Hiçbir şey yerinde durmuyor, hayat pahalılığı alıp başını gidiyor. Bir ay içinde birkaç kez kimi malların ve temel ihtiyaçların fiyatlarının değiştirildiklerine tanıklık etmekteyiz" diye konuştu. TÜİK'in gerçeği yansıtmayan değerlendirme yaptığını, enflasyonun bu şekilde ölçülemeyeceğini kaydeden Çayır, "Halkımız ve dar gelirlimiz, enflasyonun en iyi ölçeni. Şu anda yüzde 100'ü aşan hayat pahalılığının içerisinde debelenip duruyoruz hep birlikte" dedi.

"Binlerce ağaç yerle bir ediliyor"

Orman tahribatlarına da değinen Çayır, "Binlerce ağaç yerle bir ediliyor. Vuruluyor ağaçların güzel endamına hemen toprağa dönüştürülüyor... Onların yerine evler, villalar yapıyorlar, 50 milyona 100 metrekareyi satıyorlar. Bu orman kimindi" dedi.

"Bir güç onlara diyor ki bu davayı bir an önce kamuoyu gündeminden çek"

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12 tutuklu sanığın yargılandığı davada yarın savcılığın esas hakkındaki mütalaasının açıklanacağını hatırlatan Çayır, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Sinan Ateş'in davası görülecek. Savcı mütalaasını okuyacak... Savcı, muhtemelen 2 kişi hakkında müebbet isteyecek; bir tetiği çeken, bir azmettiren, kağıt üzerinde... Diğerleri hakkında da süreli cezalar isteyecek. Yarın bitmezse, mütalaasını okuduktan sonra savunma ve müşteki avukatları da sözlerini söylerlerse cezaları açıklayabilirler. Yoksa bir sonraki mahkemeye bırakabilir savunmaları için. O zaman da öbür duruşmada kararını verecek demektir çünkü bir güç onlara diyor ki bu davayı bir an önce kamuoyu gündeminden çek, derdest et, dosyayı rafa koy. Ver kararını bitsin. Emredici bu şekilde söylemiş. Muhtemel de bu şekilde bir süreci yarın ve ertesi gün göreceğiz."