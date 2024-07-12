MYP Genel Başkanı Remzi Çayır: Türkiye'nin gerçeği, bir erken seçimi işaret ediyor - Son Dakika
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MYP Genel Başkanı Remzi Çayır: Türkiye'nin gerçeği, bir erken seçimi işaret ediyor

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Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, ülkedeki ekonomik koşulların insanları giderek yoksullaştırdığına dikkat çekerek, 'Muhtaçların sayısı çoğalmakta. Türkiye'nin gerçeği, bir erken seçimi işaret ediyor' dedi.

12.07.2024 15:20
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(ANKARA)- Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, ülkedeki ekonomik koşulların insanları giderek yoksullaştırdığına dikkat çekerek, "Muhtaçların sayısı çoğalmakta. Türkiye'nin gerçeği, bir erken seçimi işaret ediyor" dedi.

Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Devlet desteği alan insanların gün geçtikçe çoğaldığını söyleyen Çayır, "Muhtaçların sayısı çoğalmakta. Yardım alan insan sayısı, 20 milyona dayandı. 4 milyon civarında aile hala yardım alarak hayatına devam ediyor. Bunun kişiye dönüşmüş hali, 17-18 milyon. Yazık oluyor ülkeye" diye konuştu.

"Sayın Şimşek, fotoğrafın bir tarafını anlatıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e eleştiriler yönelten Çayır, "Üretim var mı, yok. Yeni iş alanları var mı, yok. Dışarıdan döviz geliyor, nasıl geliyor döviz? Sayın Şimşek, bir tarafını anlatıyor fotoğrafın, bir tarafını anlatmıyor. İhracat şu kadar büyüdü diyor, ithalatı hiç söylemiyor. Dışarıdan şu kadar döviz geldi, Merkez Bankası şu kadar rezerve kavuştu diyor. Borçları öyle.. Peki bu rezervlerde kalacak olan ne? ya 7-8 milyar ya da 3-4 milyar dolar" diye konuştu.

"Türkiye derhal erken seçime gitmeli"

Türkiye'nin ekonomi politikalarında düzensizlik olduğunu vurgulayan Çayır, daha fazla zaman kaybetmemek için erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. Çayır, "Türkiye'nin derhal bir erken seçime ihtiyacı var, zaman kaybına gerek yok. Erdoğan yönetimindeki hükümetin yeni bir şey yapacağına inanç yok, 22 yıl ne yaptınız ki 2-3 yıl ne yapacaksınız... Türkiye'nin gerçeği, bir erken seçimi işaret ediyor" dedi.

"TÜİK gerçeği saklamasın"

TÜİK'in yayınladığı enflasyon verilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Çayır, "Millete yalan söylüyorlar. Millete yalan söyleyerek siyaset yapılmaz. TÜİK bunlardan biri. Devletin kuruluşu... Gerçeği neden saklıyorsun bu milletten" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MYP Genel Başkanı Remzi Çayır: Türkiye'nin gerçeği, bir erken seçimi işaret ediyor - Son Dakika

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