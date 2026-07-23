Nablus'ta 2 Filistinli İsrailliler tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Nablus'ta 2 Filistinli İsrailliler tarafından öldürüldü

23.07.2026 14:35
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İsraillilerin bıçaklı saldırı iddiasıyla 2 Filistinli vurularak hayatını kaybetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kenti kırsalında "bıçaklı saldırı düzenledikleri" iddiasıyla 2 Filistinliyi öldürdü.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Nablus kenti yakınlarındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ait kaçak yerleşim birimi Derech Avraham yakınlarında yangın çıktığı, söndürme çalışmaları sırasında Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin bıçaklı saldırı sonucu yaralandığı, 2 Filistinlinin ise olay yerinde vurularak öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, bıçaklı saldırıya uğradığı belirtiilen İsraillinin ağır yaralandığı ve İsrail ordusu tarafından hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise bir İsraillinin 2 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü aktarıldı.

Yangının Beyt Furik beldesinden gelen "Filistinliler tarafından çıkarıldığı" iddia edilen ordu açıklamasında, beldenin giriş-çıkışlara kapatıldığı belirtildi.

Olay yerindeki Filistinli görgü tanıkları ise yangının Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından çıkarıldığını vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölümlere, yaralanmalara ve gözaltılara; mülklerin tahrip edilmesine, ekinlerin ve hayvanların zarar görmesine neden oluyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim; 1181 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nablus'ta 2 Filistinli İsrailliler tarafından öldürüldü - Son Dakika

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