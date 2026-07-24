Nablus'ta Çatışma: 2 İsrail Askere Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nablus'ta Çatışma: 2 İsrail Askere Kayıp

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nablus'taki çatışmada ölen İsrail askerlerinin sayısı 2'ye yükseldi, 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına karşı koyan Filistinlilerin ateş açması sonucu ölen İsrail askeri sayısı 2'ye yükseldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Batı Şeria'nın Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarında İsrail güçleri ve İsrailli saldırganların ateş açması sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği arbede sırasında yaralanan İsrail askerlerinden birinin öldüğü aktarıldı.

Böylece bölgedeki Filistinlilerin, silahlı İsraillilerin saldırılarına karşı koyduğu sırada İsrailli bir güvenlikçinin silahını alarak ateş açması sonucu ölen İsrail askerlerinin sayısı 2'ye yükseldi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, arbedede 1 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2'sinin durumu ağır 4 kişinin de yaralandığını ifade edilmişti.

Arbedenin ardından İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria genelinde sıkı önlemlerini ve baskınlarını, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de saldırılarını artırmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1182 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nablus'ta Çatışma: 2 İsrail Askere Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Beykoz’da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu
Gümüşhane’de kaybolan ineği ayı parçaladı Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı

17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
17:33
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis’ten geçti
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti
17:20
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
17:20
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
16:47
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 18:12:13. #7.12#
SON DAKİKA: Nablus'ta Çatışma: 2 İsrail Askere Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.