Nablus'ta İsrail Baskınında 3 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
Nablus'ta İsrail Baskınında 3 Filistinli Yaralandı

23.03.2026 20:58
İsrail ordusu Nablus'ta düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladı, gaz bombası ve ateş açtı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Kudüs Caddesi'ndeki baskında Filistinlilere gaz bombası kullanarak ve ateş açarak müdahale etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Kudüs Caddesi'nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralanan 3 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yaralanan Filistinlilerin 17, 18 ve 35 yaşlarında oldukları aktarılan açıklamada, 3'ünün de bacağından isabet aldığı kaydedildi.

Filistin verilerine göre, sadece şubat ayında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria genelinde 511 saldırı düzenledi ve 7 Filistinliyi öldürdü.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Temmuz 2024 tarihli kararında, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini yasa dışı ilan etmiş ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki tüm yerleşimlerin boşaltılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nablus'ta İsrail Baskınında 3 Filistinli Yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Nablus'ta İsrail Baskınında 3 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
