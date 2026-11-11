Nablus'un Luban Şarkiyye köyünde 50'den fazla İsrailli onlarca aracı kundakladı - Son Dakika
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Nablus'un Luban Şarkiyye köyünde 50'den fazla İsrailli onlarca aracı kundakladı

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Nablus'un güneyindeki Luban Şarkiyye köyünde İsrail askerlerinin koruması altındaki 50'den fazla İsrailli, hurdalık ve tamir atölyesini ateşe verdi. Onlarca araç ve iş makinesi kullanılamaz hale geldi, atölye ve yedek parça deposu tahrip oldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin koruması altında onlarca aracı kundakladı.

Filistin devlet radyosunun haberinde, İsraillilerin Nablus'un güneyindeki Luban Şarkiyye köyünde hurda araçların ve araç tamir atölyesinin bulunduğu bir alanı ateşe verdiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail askerlerinin koruması altında Luban Şarkiyye ve Amuriye köylerinin sakinlerine ait çok sayıda aracı tahrip ettiği kaydedildi.

Yerel kaynaklara dayandırılan haberlerde ise yakındaki yasa dışı yerleşim birimlerinden gelen Filistin topraklarını gasbeden 50'den fazla İsraillinin hurdalığa ve tamir atölyesine saldırdığı, araçların üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdiği aktarıldı.

Onlarca araç ve iş makinesinin kullanılamaz hale geldiği, tamir atölyesi ile yedek parça deposunun tamamen tahrip olduğu belirtilen saldırıda, yangının çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılarını başlatmasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve silahlı saldırılarda ciddi artış kaydediliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nablus'un Luban Şarkiyye köyünde 50'den fazla İsrailli onlarca aracı kundakladı - Son Dakika
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