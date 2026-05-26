Nadir Nahdi: Hikayelerle Gelecek Vizyonu Kurun

Hikaye anlatım platformu BENI'nin kurucusu, sunucu, sinemacı ve yapımcı Nadir Nahdi, BENI'nin temelinde insanların kendi hikayelerini anlatabilmesi fikrinin yer aldığını, ortak bir gelecek vizyonu kurmanın toplulukları bir araya getiren en önemli unsur olduğunu söyledi.

Londra'da doğan ve yüksek lisansını London School of Economics'te tamamlayan Nahdi, akademik eğitimi ile kişisel deneyimlerinin şekillendirdiği, stratejik ve araştırma temelli bir hikaye anlatımı yaklaşımını benimsiyor.

Nahdi, Yemen, Pakistan, Kenya ve Endonezya kökenlerinden beslenen anlatılarında kimlik, aidiyet ve kültürel nüanslara odaklanıyor, miras ile modern kimlik arasında köprü kuran anlatılar üzerinden farklı coğrafyalardaki izleyicilerle bağ kurmayı amaçlıyor.

"İnsanların örnek alabileceği seslere ihtiyacı vardı"

Nadir Nahdi, anlatı odaklı içeriğe ve kültürel bağ kurmaya odaklanan BENI platformunu AA muhabirine anlattı.

BENI'nin temelinde "Eğer kendi hikayeni anlatmazsan, başkası senin yerine anlatır." fikrinin yer aldığını belirten Nahdi, bu nedenle deneyimleri ifade etme konusunda büyük tutku duyduğunu söyledi.

Nahdi, diaspora geçmişine sahip insanların ifade etmekte zorlandığı deneyimleri anlatmaya çalıştığına değinerek, şunları kaydetti:

"Her şey hikayeyle ve insanları bir araya getirebilecek bir gelecek vizyonu oluşturmakla ilgili. Çok kültürlü bir evde, Batı'da büyüdüm ama başka bir mirasa da sahiptim. Aynı anda hem Batılı hem Doğuluydum ve bu deneyimin sosyal medyada yeterince ifade edilmediğini ya da temsil edilmediğini hissettim. Benim kuşağımdan birçok insan dışlanma, yanlış temsil edilme ve ana akım medyada ötekileştirilme gibi zorluklarla büyüdü. İnsanların örnek alabileceği seslere ihtiyacı vardı. Ben de o kuşağa ses veren birçok insandan biri oldum. Bu benim için çok ilham verici."

Geleceğe dair bir vizyon olması gerektiğini aktaran Nahdi, insanların inanabileceği ve ilham alabileceği hikayelere ihtiyaç duyduğunu, geleceğin yalnızca karamsarlık ve felaket üzerinden anlatılması halinde insanların anlamlı şekilde bir araya gelemeyeceğini vurguladı.

Ortak vizyonun önemini dile getiren Nahdi, "Annem bana ilişkiler bağlamında hep şunu söylerdi: 'Bir evliliği ayakta tutan şey aşk ya da para değildir, ortak bir vizyondur.' Bir partnerle ortak bir vizyon paylaştığınızda hayatın uzun yolculuğunu birlikte sürdürebilirsiniz. İster toplum, ister arkadaşlık, ister topluluk olsun bence tüm ilişkiler böyle. İnsanların ortak hikaye ya da ortak vizyon etrafında birleşmesi gerekiyor. Asıl zor olan da o vizyonu tanımlamak. İnsanlık olarak ne için bir araya geldiğimizi, ne için mücadele edip fedakarlık yapacağımızı bulmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Sizi fazla niş ya da zor yapan şey aslında sizin süper gücünüz olabilir"

Hikaye anlatıcısı Nahdi, insanların ve kurumların kendilerini özdeşleşemedikleri biçimlerde temsil etmesinden yorulduğunu dile getirerek, sosyal medya kuşağını güçlü yapan şeyin de bu olduğunu söyledi.

Dünyada krizler ya da önemli olaylar yaşandığında insanların güvendikleri kişilerin ne söylediğine önem verdiğinin altını çizen Nahdi, şunları kaydetti:

"Çünkü onlar bir marka yüzü değil, hikayesi, ailesi ve gerçek hayatı olan insanlar. Bu da onları güçlü kılıyor. Ama bu aynı zamanda iki tarafı keskin bir kılıç. Çünkü büyük etkiye sahip insanlar sorumluluk almadığında büyük hayal kırıklıkları yaratabiliyor. Güçlü etkiye sahip olmak büyük bir güç ama aynı zamanda büyük sorumluluk getiriyor."

Nadir Nahdi, uzun zamandır temsil meselesine çok odaklanıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son yıllarda gördük ki sadece bir odada temsil edilmek, temsil ettiğin insanlar için sorumluluk almıyorsan hiçbir işe yaramıyor. Odaya girince sizi mi değiştirecekler, yoksa siz mi odayı değiştireceksiniz? Bu sorumluluğu sahiplenin. Bundan korkmayın. Kendinizi asla küçültmeyin. Sizi fazla niş ya da zor yapan şey aslında sizin süper gücünüz olabilir. Bu yüzden asla geri çekilmeyin. Daha büyük, daha cesur ve kendiniz olmaktan çekinmeyin."