Nahçıvan'da İHA Saldırısı Üzerine BM Açıklaması
Nahçıvan'da İHA Saldırısı Üzerine BM Açıklaması

06.03.2026 23:46
BM, Azerbaycan'ın Nahçıvan'a düşen İHA'lar hakkında bilgi verdiğini duyurdu, sivillerin durumu endişe verici.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düşen insansız hava araçları (İHA) hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu ve çevresindeki çatışma bölgelerindeki son gelişmeleri paylaştı.

Dujarric, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı (Ceyhun Bayramov) dün Genel Sekretere (Guterres) bir mektup yazarak, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yapılan insansız hava aracı saldırısını anlattı." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu mektubun, Azerbaycan'ın talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi'ndeki Genel Kurul'a iletileceğini belirten Dujarric, "Ayrıca İran ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının da olayı görüştüğünü not ediyoruz." dedi.

Dujarric, söz konusu İHA saldırıları nedeniyle, özellikle sivillerin yaralanmasından ve sivil altyapıya verilen hasardan dolayı derin "endişe duyduklarını" ifade ederek, Guterres'in yaralılara "acil şifalar dilediğini" kaydetti.

Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Azerbaycan, Nahçıvan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

