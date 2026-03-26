Nahda Hareketi'nden Gannuşi İçin Serbest Bırakma Çağrısı

26.03.2026 19:06
Nahda Hareketi, Raşid el-Gannuşi'nin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Tunus'ta Nahda Hareketi, lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi'nin "derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılması" talep edilerek, Tunus'un taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerine riayet edilmesinin gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu tarafından, 10 Kasım 2025'te kabul edilen görüşe atıf yapılarak, Gannuşi'nin tutukluluğunun "keyfi" olduğu değerlendirmesine yer verildiği hatırlatıldı.

Hareket, Gannuşi'nin serbest bırakılmasının, "hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve temel hak ve özgürlüklerin tesisi açısından zorunlu" olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Gannuşi'nin yaşı ve sağlık durumuna dikkat çekilerek, tutukluluk koşullarının "insanlık dışı ve kötü muamele" teşkil ettiği vurgulandı.

Ülkede "ulusal uzlaşı ve iç cephede birlik" çağrısı yapan Nahda Hareketi, söz konusu açıklamasında, ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılması için "siyasi çekişmeler yerine diyalog ve uzlaşı" vurgusu yaptı.

Gannuşi, 17 Nisan 2023'te "devlet güvenliğine karşı kışkırtma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Çeşitli davalarda hapse mahkum edilen Gannuşi'nin cezası, Şubat 2026'daki temyiz sürecinde 20 yıl olarak kesinleşmişti.

Kaynak: AA

