Nahda Hareketi'nden Ureyd'in Ceza Kararına Tepki

Tunus'ta Nahda Hareketi, eski Başbakan ve Nahda Genel Başkan Yardımcısı Ali el-Ureyd hakkında verilen 24 yıl hapis cezasını kınadı.

Bugün Tunus'taki İstinaf Mahkemesinde görülen duruşmada Ureyd'in de dahil olduğu 8 sanığa 3 yıldan 24 yıla kadar değişen hapis cezaları verilmişti.

Nahda Hareketi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ureyd hakkındaki karar kınandı ve bu kararın adil yargılama olmaksızın verildiği dile getirildi.

Sanıklar, terör örgütü kurmak, ülke topraklarını yabancı bir ülkeye ve vatandaşlarına karşı terör suçları işlemek için kullanmak ve Tunuslu gençlerin yurt dışına gönderilerek terör örgütüne katılmalarını sağlamak" gibi suçlardan yargılanıyor.

Ureyd hakkında Mayıs 2025'te görülen ilk duruşmada 34 yıl hapis cezası verilmiş, sonrasında karar istinaf mahkemesine taşınmıştı. Bugün İstinaf Mahkemesinde görülen duruşmada da Ureyd'in cezası 34 yıldan 24 yıla indirilmişti.