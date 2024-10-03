Nahda Hareketi: Seçim Süreci Şaibeli

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Tunus'taki Nahda Hareketi, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için ülkede uygun demokratik ortamın olmadığını belirtti.

Nahda Hareketinin Facebook sayfasından 6 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in rakibi olan adaylar hakkında cezai kovuşturma yapılması ve seçim kampanyası sırasında bazıları aleyhinde kararlar verilmesinin, seçim sürecini şaibeli hale getirdiği ve halkın iradesini ortaya koyabileceği demokratik ortamı ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Seçimlerin, Tunus halkının egemenliğini kullanması ve iradesini beyan etmesi için bir fırsat olması gerekirken seçim sürecinin şeffaflığını kaybettiği ve bu sürece ciddi hukuki ve siyasi ihlallerin eşlik ettiği kaydedildi.

Ayrıca Yüksek Seçim Kurulunun, seçim sürecinin şeffaflığını sağlama rolünü yerine getiremediği, daha ziyade rakiplerden birinin tarafını tuttuğu ve adayların çoğunu dışarıda bırakmaya çalıştığı ifade edildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylıkları kabul edilmeyen 3 kişi itirazda bulunmuştu

Tunus Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 10 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 17 adaydan 3'ünün başvurusunun kabul edildiğini, 6 Ekim'de yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Kays Said, Halk Hareketi lideri Zuheyr el-Mağzavi ve siyasi hayatına 2020'de Yaşasın Tunus Partisinden milletvekili olarak katılan iş adamı Ayaşi Zamal'ın yarışacağını duyurmuştu.

Adaylıkları kabul edilmeyen bazı isimler, Tunus İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu.

Tunus İdare Mahkemesi 2 Eylül'de, Said öncesi hükümet koalisyonunu oluşturan Nahda Hareketi Partisi'nden ayrılan Çalışma ve Başarı Partisi lideri Abdullatif el-Mekki, eski bakanlardan El-Munzir ez-Zenadi ve eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin çalışma arkadaşı İmar Deymi'nin adaylıkları önünde herhangi bir engel olmadığı yönünde karar almıştı.

Ancak Yüksek Seçim Kurulu, mahkeme kararlarının kendilerine ulaşmadığı gerekçesiyle seçimlerde daha önce açıklanan 3 adayın yarışacağını duyurmuştu.

Tunus İdare Mahkemesi, 14 Eylül'de, yargı kararına rağmen Yüksek Seçim Kurulu tarafından 6 Ekim'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları reddedilen 3 kişinin adaylıklarının onaylanması çağrısı yapmıştı.

Tunus 2. Asliye Mahkemesi, adaylığı onaylanan Ayaşi Zamal hakkında ise 1 Ekim'de 4 farklı davadan 12 yıl hapsine karar vermişti.

Hapis kararının kesinleşmemesi nedeniyle Zamal'ın cumhurbaşkanı adaylığı devam ediyor ve mahkemenin kararına itiraz edilmesi bekleniyor.