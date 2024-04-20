Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda öğrencilerle buluştu

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Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla prova yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda prova yapan öğrencileri ziyaret eden Güngör, onlarla sohbet etti.

Güngör, çocukların hayatın vazgeçilmez parçası olduğunu belirterek, "Çocuklar bizim geleceğimizdir. Onların güzel tebessümleri bizleri çok mutlu ediyor. Çocuklara bakınca aslında geleceği görmek mümkün. Çocuklara zaman ayırmak ve onların topluma, ülkeye faydalı birey olarak yetiştirmek bizim zorunlu vazifelerimizdendir. Rabbim onların yüzlerindeki gülümsemeyi, gönüllerindeki sıcaklığı daim etsin." ifadelerini kullandı.