Nallıhan'da Geleneksel Müzik Şöleni Coşkusu - Son Dakika
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Nallıhan'da Geleneksel Müzik Şöleni Coşkusu

Nallıhan\'da Geleneksel Müzik Şöleni Coşkusu
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Nallıhan Fatih Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Müzik Şöleni'nde vatandaşlar, yerel sanatçıların performanslarıyla keyifli bir akşam yaşadı. Muhtar Harun Ayhan, etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Fatih Mahallesi Muhtarlığınca düzenlenen Geleneksel Müzik Şöleni'nde vatandaşlar müzik ve çeşitli etkinliklerle keyifli bir akşam geçirdi.

Mehmet Kayapınar Parkı'ndaki programda mahalli sanatçı Hakan Orak eşliğinde solistler Gamze Sevil Kaya ve İdil Ayhan sahne aldı. Mahalli sanatçılar Mahir Gökçe ve Halit Çetinkaya da seslendirdikleri eserlerle programa renk kattı.

Etkinliğe AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal ve MHP Nallıhan İlçe Başkanı Ferhat Efe de katıldı.

Fatih Mahallesi Muhtarı Harun Ayhan, etkinliğin mahallede geleneksel hale geldiğini belirterek, "Mahallemizin çocuk, genç ve ailelerinin minderlerini alıp geldiği, müzik ve oyunlarla güzel bir akşam geçirdikleri müzik şölenimizi yaptık. Katılım sağlayan herkese, yerel sanatçılarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nallıhan'da Geleneksel Müzik Şöleni Coşkusu - Son Dakika

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