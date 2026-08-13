Nallıhan\'da Geleneksel Müzik Şöleni Coşkusu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Fatih Mahallesi Muhtarlığınca düzenlenen Geleneksel Müzik Şöleni'nde vatandaşlar müzik ve çeşitli etkinliklerle keyifli bir akşam geçirdi.

Mehmet Kayapınar Parkı'ndaki programda mahalli sanatçı Hakan Orak eşliğinde solistler Gamze Sevil Kaya ve İdil Ayhan sahne aldı. Mahalli sanatçılar Mahir Gökçe ve Halit Çetinkaya da seslendirdikleri eserlerle programa renk kattı.

Etkinliğe AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal ve MHP Nallıhan İlçe Başkanı Ferhat Efe de katıldı.

Fatih Mahallesi Muhtarı Harun Ayhan, etkinliğin mahallede geleneksel hale geldiğini belirterek, "Mahallemizin çocuk, genç ve ailelerinin minderlerini alıp geldiği, müzik ve oyunlarla güzel bir akşam geçirdikleri müzik şölenimizi yaptık. Katılım sağlayan herkese, yerel sanatçılarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.