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Nallıhan'da su sıkıntısına çözüm: Yeni su depoları hizmete girdi - Son Dakika
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Nallıhan'da su sıkıntısına çözüm: Yeni su depoları hizmete girdi

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde su sıkıntısının önüne geçmek için yapılan 500 ve 1000 tonluk su depoları, hizmete girdi. ASKİ Nallıhan Şube Müdürü Nuri Varol, su sıkıntısını çözmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. Su depolarının sorunun önemli ölçüde çözeceğini aktaran Varol, bölgede içme suyu kaynaklarının artırılması için sondaj çalışmaları yaptıklarını da ifade etti.

Nallıhan\'da su sıkıntısına çözüm: Yeni su depoları hizmete girdi
24.01.2024 - 10:59,
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Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde su sıkıntısının önüne geçmek için yapılan 500 ve 1000 tonluk su depoları, hizmete girdi.

ASKİ Nallıhan Şube Müdürü Nuri Varol, su sıkıntısını çözmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Su depolarının sorunun önemli ölçüde çözeceğini aktaran Varol, bölgede içme suyu kaynaklarının artırılması için sondaj çalışmaları yaptıklarını da ifade etti.

Kaynak: AA
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