Nallıhan Devlet Hastanesi\'ne başhekim olarak Uzman Doktor Serkan Aydoğan atandı

Nallıhan Devlet Hastanesi Başhekimliğine Uzman Doktor Serkan Aydoğan atandı.

Nallıhan doğumlu Aydoğan, ilk ve orta öğrenimini ilçede, lise eğitimini ise Sakarya'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Aydoğan, 2017 yılında Nallıhan Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yaptı.

2021 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Devlet Hastanesinde aile hekimi olarak çalışan Aydoğan, 2023 yılında Nallıhan Devlet Hastanesinde aile hekimliği ve evde sağlık hizmetlerinden sorumlu hekim olarak görevlendirildi.

Başhekimliğe atanmasının ardından görevine başlayan Aydoğan, evli ve bir çocuk babası.