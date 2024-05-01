Nallıhan Devlet Hastanesi, yurt dışından gelen hastalara da hizmet veriyor

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Nallıhan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, yurt dışından sağlık turizmi amacıyla gelen hastalara da hizmet veriyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği sorumlusu Op. Dr. Beyza Bellisoy, hastane ve kliniğinin hastalara güven veren, huzurlu ve hızlı bir şekilde tanı ile tedaviye götüren bir sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.

Hastaneye ve kliniklerine yurt dışından da talep olduğunu belirten Bellisoy, "İngiltere, Almanya, Hollanda, Azerbaycan, Kuveyt, Türkmenistan ve Gürcistan gibi ülkeler ilk sıralarda yer alıyor." dedi.

Azerbaycan'dan gelen Fatma Abdullayeva ile Türkmenistan'dan gelen Guncha Amandovletova da hastanenin hizmetlerin memnun kaldıklarını belirterek, sağlıklı bir şekilde ülkelerine dönüş yapmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.