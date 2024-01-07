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Nallıhan Müftülüğü Gençlerle Sabah Namazı Buluşması düzenledi - Son Dakika
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Nallıhan Müftülüğü Gençlerle Sabah Namazı Buluşması düzenledi

Nallıhan Müftülüğü, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlerle Sabah Namazı Buluşması' etkinliğini Nasuhpaşa camisinde gerçekleştirdi. Müftü Bilal Parlak, namaz sonrası gençlere ve cemaate sohbet ve dua etti. Parlak, Rabbine hamd ederek genç kardeşlerle buluşmanın mutluluğunu dile getirirken, etkinliği hazırlayan müftülük ve Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü yöneticilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Nallıhan Müftülüğü Gençlerle Sabah Namazı Buluşması düzenledi
07.01.2024 - 13:21,
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Nallıhan Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün hazırladığı "Gençlerle Sabah Namazı Buluşması" Nasuhpaşa camisinde gerçekleştirildi.

Nallıhan Müftüsü Bilal Parlak namaz sonrası gençlere ve cemaate sohbet ve dua etti.

Parlak yaptığı açıklamada "Genç kardeşlerimiz ile sabah namazında buluşturan Rabbime hamdolsun, bu güzel organizeyi hazırlayan müftülüğümüz Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün yöneticileri ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi

Kaynak: AA
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