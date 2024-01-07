Nallıhan Müftülüğü Gençlerle Sabah Namazı Buluşması düzenledi

Nallıhan Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün hazırladığı "Gençlerle Sabah Namazı Buluşması" Nasuhpaşa camisinde gerçekleştirildi.

Nallıhan Müftüsü Bilal Parlak namaz sonrası gençlere ve cemaate sohbet ve dua etti.

Parlak yaptığı açıklamada "Genç kardeşlerimiz ile sabah namazında buluşturan Rabbime hamdolsun, bu güzel organizeyi hazırlayan müftülüğümüz Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün yöneticileri ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi