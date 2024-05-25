Hitit Üniversitesi ve İktisat Halka\'nın düzenlediği STEM\'de Kadınlar Güçlü Yarınlar projesi Nallıhan\'da gerçekleşti

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Hitit Üniversitesi ve İktisat Halka'sının organize ettiği "STEM'de Kadınlar Güçlü Yarınlar" isimli "Erasmus Plus" projesi kapsamında Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi.

Programa, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Nallıhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hakan Keşküş ve öğrenciler katıldı.

Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Oğuz Kaan Şarlı, "Okulumuz konferans salonunda lise öğrencilerimizin dahil olduğu söyleşiler, yarışmalar ve uluslararası gençlik fırsatları bilgilendirmeleri, bilim ve mühendislik alanlarına yönelim konusunda eğitimler verildi. Öğretim görevlileri tarafından verilen eğitimlerde ilçemiz öğrencileri geleceklerini planlama ve ilham alma adına faydalı tecrübeler edindiler." dedi.