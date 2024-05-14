Namık Kemal Üniversitesi, çiftçilere ıslah edilen buğday ve yem bitkisi tohumlarını sundu

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde görevli akademisyenler 10 yılda ıslah edilen 5 buğday ve 8 yem bitkisi tohumunu çiftçinin hizmetine sundu.

Ziraat Fakültesi akademisyenleri araştırmalar sonucu "ziraat", "lider", "Ergene", "zirve", "Asia" adını verdikleri buğday, "töre", "ateş", "fig", "orakefe", "sarıefe", "Süleymanpaşa", "beyaztrak", "öncü" isimleri verdikleri yem bitki tohumlarını ıslah etti.

Islah edilen buğday ve yem bitkisi tohumları değişen iklim şartlarına direnci ve yüksek verimiyle dikkati çekiyor.

Değişen iklim şartlarına göre ıslah çalışmaları sürdürülürken ıslah tohumlardan daha fazla verim alındığı saptandı.

"Kaliteli tohumlar elde ettik"

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine yeni geliştirilen buğday ve yem bitkilerinin gelişim ve verimlerinin diğer tohumlara göre daha iyi olduğunu söyledi.

Başer, bilimsel araştırmalar sonucunda kaliteli tohumlar elde ettiklerini belirtti.

Buğday ve yem bitkisi tohumlarının kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı olarak ıslah edildiğini anlatan Başer, şunları kaydetti:

"Islah çeşitlerin hepsi şartlara uygun şekilde ıslah edildi. Islah ettiğimiz tohumlar iklim değişikliğinden daha az etkileniyor. 'Lider', iklim değişimi, kuraklık, soğuklara karşın oldukça dayanıklı bir çeşit. Kışlık olması sebebiyle rahatlıkla ekilebilecek, ters giden yıllarda bile çiftçimizi güldürebilecek. 'Lider'in sap verimi de oldukça iyi.

Üreticilerimiz verim istediklerinde 'zirve' çeşidimizi söylüyoruz. Kuraklık için 'lider' çeşidi, bunun yanında makarnalık buğday çeşidi olarak 'ziraat' çeşidi var. Bunun yanında sulanabilir araziler için 'Asia' çeşidimiz var. Bu çeşitlere iyi bakılırsa dönümde 900 kilograma kadar verime ulaşılabilir. Yem bitkilerinde dekarda yeşil ot olarak 3 ton civarında, kuru ot olarak ise 1,5 ton verim alınabiliyor."

Başer, ıslah çalışmalarında önemli çalışmalar ortaya koyduklarını dile getirdi.

Üretici de memnun

Üreticilerden Feyzal Yarapsanlı, geçen yılın kurak geçmesine rağmen diğer tohumlara göre ıslah edilen tohumlardan daha yüksek verim aldıklarını söyledi.

Bu yılın daha yağışlı geçmesiyle ıslah tohumlardan daha fazla verim alacaklarını beklediklerini ifade eden Yarapsanlı, "Geçen yıl kurak bir yıl oldu. Özellikle kış çok kurak geçmişti. Bu yıl geçen seneye göre daha yağışlı geçti. Geçen sene buğday verimlerimiz 500-550 kilogram civarındaydı. Islah edilen 'Aisa' çeşidiyle biz diğer çeşitlerimize göre dekarda 20-25 kilogram daha güzel verimler elde ettik. Bu sene buğdaylarımız çok güzel gözüküyor. 850-900 kilogram verim beklemekteyiz." bilgisini verdi.

Yarapsanlı, tüm arazilerinde yeni geliştirilen buğday çeşitlerinden ekili olduğunu ve her yıl aldığı verimin arttığını anlattı.

Üreticilerden Mehmet Topgül de ıslah edilen tohumların hastalıklara karşı dayanıklı ve yüksek verim sağladığını vurguladı.