Nanjing'de çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nanjing'de çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti

Nanjing\'de çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de bir binada çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 44 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yangının elektrikli bisikletlerin konulduğu binanın ilk katında başladığı belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

24.02.2024 09:13
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NANJİNG, 24 Şubat (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de bir binada çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.

Belediye yönetiminden Cumartesi günü sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre, yerel itfaiye departmanı Cuma günü saat 04: 39 sularında Yuhuatai bölgesinde bir konut binasında yangın çıktığı ihbarı aldı.

Kurtarma görevlileri, saat 06.00 civarında alevleri söndürmeyi başarırken, arama ve kurtarma çalışmalarına 14.00 sularında son verildi.

Yaralanan 44 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yapılan ön incelemeye göre yangın, elektrikli bisikletlerin konulduğu binanın ilk katında başladı.

Olaya ilişkin soruşturma halen devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

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