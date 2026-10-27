Nanjing Yapay Zeka Ajanı Dağıtım Merkezi uygulamaları sergileyip arzı talebe bağlıyor

Nanjing Yapay Zeka Ajanı Dağıtım Merkezi uygulamaları sergileyip arzı talebe bağlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nanjing'de bulunan Nanjing Yapay Zeka Ajanı Dağıtım Merkezi, yapay zeka uygulama ve teknolojilerini sergilemeye ve arz ile talebi eşleştirmeye yarayan entegre bir platform işlevi görüyor. Burada uygulamalar sergilenirken arz ve talep de bir araya getiriliyor.
NANJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de bulunan Nanjing Yapay Zeka Ajanı Dağıtım Merkezi, yapay zeka uygulamaları ve teknolojilerinin sergilenip arz ve talebin eşleştirilmesine yönelik entegre bir platform görevi görüyor.
Kaynak: Xinhua
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