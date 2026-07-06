Nanning'de Baraj Yarığı, Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

Çin'in güneyinde günlerdir süren seller nedeniyle Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Nanning kentinde bulunan Liulan Barajı'nda oluşan yarık, yüzlerce kişinin tahliye edilmesine yol açtı.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Maysak Tropik Fırtınası nedeniyle ülkenin güneyindeki alarm durumu devam ediyor.

Yoğun yağışların ardından ülkenin güneyindeki Nanning'de bulunan Liulan Barajı'nın gövdesinin iki bölümü çöktü ve barajda yarık oluştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sel nedeniyle tarım arazilerinin ve telefon direklerinin sular altında kaldığı, bazı kişilerin çatıların üzerinde yardım istediği görüldü.

Yetkililer, bölgedeki 300'den fazla kişinin yüksek kesimlere tahliye edildiğini, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini aktardı.

Ayrıca Nanning kentinde yetkililer, sel acil durum müdahale seviyesini 3'ten en ciddi seviye olan 1'e yükseltti.