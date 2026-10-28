Naoero Devlet Başkanı Adeang, Jiaolong\'u taşıyan araştırma gemisini ziyaret etti

Naoero Devlet Başkanı Adeang, Jiaolong'u taşıyan araştırma gemisini ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Naoero Devlet Başkanı David Adeang, pazartesi günü Aiwo Limanı'na demirleyen ve Jiaolong'u taşıyan Deep Sea No. 1 araştırma gemisini ziyaret ederek derin deniz örneklerini inceledi. Gemide okyanus temalı halka açık bir etkinlik de düzenlendi.
YAREN, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin'in insanlı derin deniz araştırma aracı Jiaolong'u taşıyan Deep Sea (Derin Deniz) No. 1 araştırma gemisi, pazartesi günü Güney Pasifik'teki ada ülkesi Naoero'yu ziyaret etti.
Aiwo Limanı'na demirleyen gemide, okyanus temalı halka açık bir etkinlik düzenlendi.
Naoero Devlet Başkanı David Adeang da gemiyi ziyaret ederek derin denizlerden alınan örnekleri inceledi.
Kaynak: Xinhua
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