Narathiwat'ta Polis Merkezine Bomba Saldırısı

Tayland'ın güneyindeki Narathiwat şehrinde bulunan polis merkezine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 polis memuru yaralandı.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Narathiwat'ın Muang bölgesindeki polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırganın polis merkezine yaklaşmadan önce araçtan atladığı, kontrolsüz şekilde ilerleyen otomobilin ise binaya çarparak patladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir polisin yaralandığı saldırıda polis aracı ile bir binada hasar oluştu.

Saldırgan ise aracı takip eden motosikletli kişi ile olay yerinden kaçtı.

Yetkililer, saldırının 8 Mart 2025'te Narathiwat kentinin Sungai Kolok bölgesinde ve 20 Ağustos 2025'te Pattani şehrinin Khok Pho bölgesinde düzenlenen saldırılara benzediğine dikkati çekti.