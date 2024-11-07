Narin Güran Cinayet Duruşması Başladı

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- Narin Güran cinayeti ilk duruşması başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 yaşında öldürülen Narin Güran cinayetinde 26 tanık ve 4 sanığın bulunduğu dava duruşması başladı.

Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustosta kaybolan ve 8 Eylülde Eğertutmaz Deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi. Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılanma başlandı.

Mahkemece hazırlanan tensip zaptında 4 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasına baba Arif Güran'ın "müşteki", 26 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarılmıştı.