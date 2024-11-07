Narin Güran Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
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Narin Güran Cinayeti Davası Başladı

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili duruşmada, cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ifade verdi.

07.11.2024 15:03
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti duruşmasında ifade veren Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar, avukatların birçok sorusuna "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" yanıtı verdi. "Yakın arkadaşınız Salim Güran ile Hediye Güran arasında bir ilişki olduğunu biliyor muydunuz" sorusuna Bahtiyar, "Bilmiyorum. Bunu konuşmadım. Kendisi bana Narin'in kendilerini gördüğünü söyledi" karşılığını verdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması sürüyor.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan, Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın savunması alındı.

Müdafi avukatlarının yaklaşık bir saat sorguladığı Nevzat Bahtiyar, çoğu soruya "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" karşılığını verdi.

Davada müdafi olan Diyarbakır Barosu avukatlarından Nahit Eren'in "Salim Güran ile kaç yıldır tanışıyorsunuz?" sorusuna Bahtiyar, "Salim'i 30 yıldır tanıyorum. Evine gidip geliyorum. Son zamanlarda gitmedim, olayın ikinci günü gittim" yanıtını verdi.

Nahit Eren'in "15.26'da evin içine giriyorsun 15.33'e kadar orada kalıyorsun. Neden 9 dakika evde kaldın" sorusu üzerine Bahtiyar, "Narin yerde yatarken çanta Narin'in boynundaydı. Battaniyeye sararken bir ucunu Salim tuttu bir ucunu da ben tuttum. Tam olarak sarmadık. İkimiz beraber çıktık. Terliği görünce 'onu da içine koy' dedi. Ben de koydum. Sonra kendi evimin ahırına götürdüm. Sonra da Narin'i çuvalın içine koyup götürdüm. Tek başıma götürüp dereye gömdüm" ifadelerini kullandı.

Avukatın cesedi gömerken o bölgede 38 dakika kaldığını hatırlatması üzerine Bahtiyar, "Çuvalın ağzını Narin'in çantasının ipiyle bağladım. Salim dereye götüreceğimi biliyordu ama nokta olarak bilmiyordu" dedi. "17.46'da sen Salim'i aramışsın. 41 saniyelik görüşmen olmuş. Sana ne dedi?" sorusuna Bahtiyar, "Hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

Narin'in babası Arif Güran'ın avukatı da "Aldığınız bir araçla ilgili Arif Güran ile aranızda sorun çıktı mı?" sorusu üzerine Bahtiyar, "Ruhsatta sorun çıktı. Geri verdim, sonra sattı" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatının, "Yakın arkadaşınız Salim Güran ile Hediye Güran arasında bir ilişki olduğunu biliyor muydunuz" sorusuna Bahtiyar, "Bilmiyorum. Bunu konuşmadım. Kendisi bana Narin'in kendilerini gördüğünü söyledi" karşılığını verdi.

Avukatların, nasıl yakalandığını sormaları üzerine  Bahtiyar, "Çarıklı'da oğlumun evinde, Berat Bahtiyar'ın evinde yakalandım. Odanın içinde oturuyordum. Oğlumu aldılar. Sonra bana sen kimsin dediler. Nevzat Bahtiyar dedim. Sen de gel dediler" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narin Güran Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika

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