Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının duruşmasına ikinci günde devam edilecek. Duruşma için sanıklar zırhlı araç eşliğinde Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davan duruşmasına ikinci günde devam edilecek.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün 13 saat süren duruşmada, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları tamamlanırken, davada müşteki olan baba Arif Güran ifade vermişti.

Tanıkların dinleneceği duruşma nedeniyle Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 tutuklu, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden zırhlı araçlar eşliğinde adliyeye getirildi.

Duruşma, saat 09.00'da başlaması bekleniyor.

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