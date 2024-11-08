Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında tanıkların ifadeleri pedagog eşliğinde alınıyor.

08.11.2024 14:47
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Haber: Ahmet ÜN – İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR)- Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının ikinci günkü duruşmada tanıkların ifadeleri alınıyor. Tanık çocukların ifadeleri pedagog eşliğinde alındı.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın duruşmasının ikinci gününde tanıkların ifadeleri sürüyor. Davanın dün görülen duruşmasında, 4 sanığın savunmaları ve Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın davada müşteki sıfatıyla verdiği ifade işlemleri tamamlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün 13 saat süren duruşmaya bugün devam edildi. Sabah saatlerinde başlayan duruşmada, tanıkların ifadeleri alınıyor. Soruşturma dosyasında tanık olan çocukların ifadeleri adliyedeki Adli Gözlem Odası'nda Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile pedagog eşliğinde alındı.

Çocuklardan Narin'in ağabeyi M.E.G. ifadesinde, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos günü neler yaptığını anlattı. M.E.G, şöyle konuştu:

"Evde ben, Enes ağabeyim, kardeşim E. vardı. Saat 15.00 gibi Hediye yengem geldi. Narin gittikten sonra benle Enes ağabeyim telefonda oyun oynuyorduk. Ben annemin telefonuyla oynuyordum. 2 oyun oynadıktan sonra oyundan çıktık. 16.30-17.00 gibi aşağı indim. Enes ağabeyim, Tahir Kaya oradaydı. Hediye geldiğinde hatırlamıyorum ama E. bana 'Hediye yenge geldi, elbiseleri bırakıp gitti' dedi. Sonra bakkala gittim, ağabeyimin yanına. Onlar oturmuştu, bir şey almadık. Tahir Kaya saman çekmek için çocukları topladı. Ağabeyim gitmedi. Ben ve kuzenim K.G. çeşmeye gittik. Sonra ağabeyim o sırada geldi. O kadar. Sonra annem 'Kardeşini çağır, gel yemek yiyeceğiz' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Sonra aradım, bulamadım. Annem, yengem Maşallah'a sordu 'Narin orda mı' diye, 'yok' dediler. Sonra Hediye yengemi aradı, o da 'Burada değil'"

"Narin'in kaybolduğunu ben babama haber verdim'

Salim Güran'ın kızı G.G. de, Narin'in kaybolduğunu babasına kendisinin söylediğini belirterek, 21 Ağustos gününü şu sözlerle anlattı:

"Çarşıya gittik. Hepimiz sadece ağabeyim yoktu. 14.45'te eve geldik. Babam uzandı, sonra babam kalktı ve çıktı. 15.30 gibi çıktı, tarlaya gitti. Tarladan dönüşte eve gelmedi. Zaten Narin'in kaybolduğunu ben babama haber verdim. O zaman karanlıktı 19.45 gibiydi babamı aradığım zaman. O da tarladaydı."

Mahkeme Başkanı'nın "Enes sizin eve geldi mi?" sorusuna G.G., "Hayır hiç gelmedi, ben de evden çıkmadım hiç" diyerek yanıt verdi.

"Susmazsanız böyle olmazdı" dedi

Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklu Hüseyin ve Maşallah Güran'ın kızı M.G. ise şunları söyledi:

"Büyük odadaydım. Telefonla oynuyordum. Sonra kapı çaldı, annem de 'Kimdir' dedi, 'Narin' dediler. Narin'i görmedim. Yüksel yenge geldi, fenalaştı, ambulansa bindi. Sonra annemle ablam ağlıyordu. Sonra Narin'in teyzesi Yasemin geldi, annem ve ablama saldırdı. 'Susmazsanız böyle olmazdı' dedi. Ben de o sırada ayağa kalktım. 'Biz bir şey bilmiyoruz' dedik. Ben bayıldım, Hülya komutan geldi ve ayırdı. Biz de gittik. Salim Güran bizi tehdit etmedi. 'Allah rızası için ne biliyorsanız onu söyleyin' dedi. Tam olarak saat söylemedi, 'Ne gördüyseniz onu anlatın' dedi."

Duruşmaya, saat 16.00'ya kadar ara verildi.

Kaynak: ANKA

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