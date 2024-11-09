Narin Güran cinayeti davasında askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemeye sunuldu - Son Dakika
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Narin Güran cinayeti davasında askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemeye sunuldu

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemeye sunuldu.

09.11.2024 14:17
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemeye sunuldu.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülmeye başlayan davanın 3. gününde tutuklu sanıklar, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, duruşma öncesi Güran ailesi avukatlarının mahkemeden talep ettiği Dara bölgesine (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ait görüntülerin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandığını ve mahkemeye sunulduğunu belirterek, hazır edilmesinin ardından görüntüleri kendisinin de ilk defa burada izleyeceğini ifade etti.

Öte yandan dün duruşma sırasında rahatsızlanarak ambulansla Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan baba Arif Güran, tedavisinin ardından duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi.

Gazetecilerin sağlık durumunu sorması üzerine, "Büyütülecek bir şey yok. Sağlık durumum iyi" diyen Güran, daha sonra duruşma salonuna geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Narin Güran cinayeti davasında askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemeye sunuldu - Son Dakika

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