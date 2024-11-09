Narin Güran Cinayeti Davasında Tutukluluk Talebi

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(DİYARBAKIR) - Narin Güran cinayeti davasında savcı, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanık avukatlarının olay gününe ilişkin kamera kaydı talebi üzerine izlenen Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'ndeki sabit kamera kayıtlarında herhangi bir şey tespit edilemezken, baba Arif Güran'ın olayı aydınlatacağını iddia ettiği Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'ndeki Şahingöz kamerasının sadece terör konusunda hareketlilik olduğunda merkezden müdahale amacıyla kullanıldığı için kayıt yapmadığı belirtildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın üçüncü gününde, savunmanın tanık olarak çağırdığı kişiler dinlendi. Olay gününe ilişkin kamera kaydı ile ayrıca Nevzat Bahtiyar'a keşif yaptırılırken çekilen görüntüler izlendi.

Sanık avukatlarının mahkemeden olay gününe ilişkin talep ettiği kayıtlarda, Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'ne ait sabit kamerada saat 15.05-15.11 arasında görüntü kaydı olduğu, baba Arif Güran'ın olayı aydınlatacağını söylediği "Şahingöz" adı verilen kameranın ise kayıt yapmadığı belirtildi.

Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin "Şahingöz" adı verilen kamerasının sadece terör konusunda bir hareketlilik olduğunda canlı olarak merkezden müdahale için kullanılan bir kamera olduğu ifade edildi.

Duruşmada Savcı, "Tanık beyanlarına diyeceğimiz yok. Suçun vasfı, mahiyeti gereğince tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edilir" dedi.

Duruşma, müdafi avukatların, sanık avukatlara sorusuyla sürüyor.