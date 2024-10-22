Narin Güran Cinayeti İddianamesi Hazırlandı

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(DİYARBAKIR) - Narin Güran cinayetiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve mahkemeye sunulan iddianamede, soruşturma kapsamında sorgulanan Birsen Güran'ın ifadelerine de yer verildi. Birsen Güran'ın amca Salim Güran'ın kendilerine telkinde bulunduğunu belirterek, Narin'in olay günü kendilerine saat 14.00 gibi geldiğini belirttiği, kardeşi ile konuşurken Salim Güran'ın bu konuşmalara şahit olduğunu ve "Saat 17.40 şeklinde Narin'i gördüklerini söylemeleri" yönünde telkinde bulunduğunu dile getirdi.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nin raporunun da yer aldığı iddianamede, otopsi esnasında Narin Güran'ın vücudundan alınan 91 sürüntü örneğinin ve üzerinden çıkan kıyafet ve çantanın, cansız bedeninin üzerinde bulunan 3 kaya parçası ile ağaç parçalarının incelendiği, örneklerin DNA analiz çalışmalarına cevap vermediğinin tespit edildiği bildirildi.

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu yerden alınan tüm numunelerin incelenmesi sonucu Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında yapılan inceleme sonucu herhangi bir bulguya rastlanılmadığı bilgisinin paylaşıldığı iddianamede, Nevzat Bahtiyar'ın aracında ve yapılan adli aramalarda ise ele geçirilen 5 battaniye üzerindeki numunelerin incelenmesi sonucunda herhangi bir bulguya ve Narin'in ikametinden alınan halılar, yolluk parçaları, halı parçalarındaki numunelerin incelenmesi sonucunda da herhangi bir bulguya rastlanılmadığı tespit edildi bilgisi paylaşıldı.

İddianamede hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunan tutuklu Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın ise ifadesinde, şunlar yer aldı:

"Enes Güran'ın olay akşamı mahalle bakkalına giderek alışveriş yaptığını belirttiği ancak bakkalın beyanında olay günü kapalı olduğunu söylemesi üzerine, şüphelinin beyanlarının doğruyu yansıtmadığı, sırtında bulunan izlerin arama çalışmaları esnasında oluşabileceğini, gözündeki morluğun mısır koçanlarından kaynaklanmış olabileceğini belirttiği, izlerin şekli ve yeri itibarıyla darbeye bağlı olabileceği ve sinirden kendisine vurmak suretiyle izlerin meydana gelmiş olabileceği, kolundaki ısırık izinin ise babasının ağladığını görmesi üzerine üzüntüden kendisinin ısırması sonucu oluştuğunu ve kesinlikle olayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü."

Tutuklu anne Yüksel Güran'ın da ifadesinde kızının ölümüyle bir ilgisinin olmadığını belirterek, Salim Güran ile bir ilişkisinin bulunmadığını öne sürdüğü ifadeler iddianamede yer aldı.

Narin Güran cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede, aile üyelerinin Narin'in kaybolmasının ardından sürekli toplantı halinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Haklarında ayrıca soruşturma yürütülen Erhan ve Barış Güran'ın ikametlerine olaydan sonra güvenlik kamerası taktıklarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, "Kolluk görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen aramada elde edilen özellikle Erhan Güran'ın ikametindeki kamera kayıtlarının alınan imajlarının ilk incelemesinde sık sık özellikle gece saatlerinde aile üyelerinin bir araya geldikleri, kamera kayıtlarında ses özelliği bulunmasına karşın seslerin anlaşılabilir nitelikte bulunmadığı, bazı günlere ait görüntülerin bulunamaması hususları dikkate alınarak cihazın TÜBİTAK'a gönderildiği ve hazırlanan raporda, 'Seslere ilişkin netleştirme işlemi yapılamadığı, silinen görüntülerden ise sadece bir kısmının parça parça kurtarılabildiğinin belirtildiği, gönderilen verilerin kolluk tarafından yapılan incelemesinde ses kayıtlarının genel itibarıyla anlaşılmadığı ve soruşturmaya yön verebilecek nitelikte olmadığı' tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

(SÜRECEK)