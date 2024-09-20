Narin Güran Cinayeti Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Narin Güran Cinayeti Raporu Açıklandı

Narin Güran Cinayeti Raporu Açıklandı

Diyarbakır Baro Başkanı, Narin Güran'ın cinsel saldırı mağduru olup olmadığının değerlendirilemediğini duyurdu.

20.09.2024 15:05
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda, "Narin'in cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda değerlendirme yapamadığını" açıkladı.

Merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Taşvantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül günü cansız bedeni mahalleye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin incelemeler ve soruşturma sürüyor.

Narin'in cansız bedeninin otopsi işlemlerinin yapıldığı Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığı'nda 91 örnek alınmıştı. Doku örneklerinin bir kısmının gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun Narin'in öldürülmesine ilişkin rapor tamamlandı.

Narin'in katledilmesine ve ölümün oluş şekline yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın raporunda yer alan tespitlerle ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, "Narin'in cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda değerlendirme yapılmadığını" bildirdi. Eren, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mevcut verilerle çocuğun cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda değerlendirme yapılamadığı,

Mevcut verilerle çocuğun zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı,

Ölümün 21.08.2024 tarihinde meydana geldiği,

Sol diz altında bacağın kopmasına neden olan travmanın ölüm sonrası hayvanlar tarafından gerçekleştirildiği,

Otopside alt ve üst çenede bazı dişlerin yerinde olmadığı, bir kısmının torba içerisinde bulunduğu, mevcut dişlerinde yerlerinde kolayca ayrıldıkları tespit edilmiştir,

Ölüm sebebi 'ağız ve burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana geldiği' belirtilmiştir.

Otopsi sürecindeki gözlemlerimizle zaman zaman kamuoyunda oluşan yanlış algıları düzeltmek adına yaptığımız açıklamalar iş bu raporlarda doğrulanmıştır. Bir kez daha gerçek adaletin sağlanması, fail veya faillerin tespiti, yargılanması ve cezalandırılması için soruşturma sürecini titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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