Narin Güran cinayetinde yeni tutuklama

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti soruşturmasında ikinci kez gözaltına alınan 15 yaşındaki R.A tutuklandı.
Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos günü kaybolan ve arama arama çalışmalarının 19'uncu günü 8 Eylül'de cansız bedeni mahalle yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette bulanan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 8 Eylül günü gözaltına alınan Narin cinayetinde tutuklu amca Salim Güran'ın işçisi R.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.A.'nın serbest bırakılmasına ilişkin yapılan itiraz sonucu ikinci kez gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.A, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde "Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme" suçlamasıyla tutuklandı.
R.A'nın tutuklanmasıyla aralarında Narin'in annesi, ağabeyi, amcalarının bulunduğu tutuklu sayısı 11'e yükseldi.
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