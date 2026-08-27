Narin Güran Cinayetinde Yeniden İnceleme Başvurusu Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Narin Güran Cinayetinde Yeniden İnceleme Başvurusu Reddedildi

Narin Güran Cinayetinde Yeniden İnceleme Başvurusu Reddedildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güran ailesinin Narin Güran cinayetinin yeniden ele alınması talebi, somut delil yokluğu nedeniyle kabul edilmedi.

(ANKARA) - Güran ailesinin, Narin Güran cinayetinin "faili meçhul" kapsamında yeniden ele alınması yönündeki başvurusu kabul edilmedi.  Dosyanın "faili meçhul" kapsamında yeniden incelenmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı ifade edildi.

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Güran ailesi, cinayetin "faili meçhul" kapsamında yeniden ele alınması yönünde Adalet Bakanlığı'na başvuru yapmıştı.

Güran ailesi tarafından yapılan başvuruda, "Narin Güran'ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden değerlendirilmesi ve cinayetin faili meçhul kapsamında ele alınması" talep edildi.

Adli kaynaklar, başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, Narin Güran cinayetine ilişkin yargılamanın ilk derece mahkemesi ve temyiz mercilerinde kamuoyuna açık şekilde yapıldı ve dosya karara bağlandığını kaydetti. Dosyanın "faili meçhul" kapsamında yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni ve somut bir delile ulaşılamadığı gerekçesiyle başvurunun kabul edilmediği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, başvuruyuı dosyada mahkumiyet hükümleri bulunduğu gerekçesiyle peşinen reddetmezken, ileri sürülen iddialar ile yeni olduğu belirtilen hususların da tamamını değerlendirdi. Bu kapsamda aile fertleri ve başvuruda bulunan kişilerin dinlendiği; ileri sürülen tezler, alternatif olay senaryoları ve diğer iddiaların soruşturma ve kovuşturma dosyasındaki deliller, teknik incelemeler, bilirkişi raporları ve yargı kararlarıyla karşılaştırılarak incelendiği aktarıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Narin Güran cinayetinin "faili meçhul" olduğunu ortaya koyan veya dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kapsamında yeniden ele alınmasını gerektirecek "yeni ve somut herhangi bir olguya ulaşılamadığı" bildirildi.

Narin Güran dosyasında failler konusunda yargısal hükümlerin kurulduğu ve üç sanık hakkında verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezalarının Yargıtay tarafından onandığı belirtilerek, yapılan incelemelerde mevcut delil durumunu ve yargısal tespitleri değiştirecek yeni ve somut bir bulguya ulaşılamadığı ifade edildi. Adalet Bakanlığı'nın yargı mercilerinin bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hareket ettiği belirtilerek, yeni ve somut her türlü bilgi ve delilin yetkili adli makamlarca değerlendirilmesini teminen üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Narin Güran, İnceleme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran Cinayetinde Yeniden İnceleme Başvurusu Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’ye saldırdı, Türkiye’yi hedef aldı İşte Netanyahu’nun yeni hamlesi Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi
İsrail saldırıları sonrası Şara’dan kritik telefon İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia Sırtında sopa kırmış Alparslan Kuytul ile ilgili dehşete düşüren iddia! Sırtında sopa kırmış
İstanbul’da cuma sürprizi Sıcaklık sert düşecek, sağanak başlayacak İstanbul’da cuma sürprizi! Sıcaklık sert düşecek, sağanak başlayacak
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
Türkiye’nin imzaladığı anlaşmadan rahatsız oldu: “Tek bir güç oldular“ Türkiye'nin imzaladığı anlaşmadan rahatsız oldu: "Tek bir güç oldular"

13:28
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
13:24
UEFA’dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
13:08
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Dünyanın en büyüğüne gitti
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti
12:34
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin “faili meçhul“ başvurusu reddedildi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin "faili meçhul" başvurusu reddedildi
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
10:55
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 13:38:02. #7.13#
SON DAKİKA: Narin Güran Cinayetinde Yeniden İnceleme Başvurusu Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement