Narin Güran Davası: Duruşmada Ses Kaydı Dinletildi

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün başlayan duruşmanın üçüncü gününde, eski Diyarbakır Barosu Başkanı avukat Nahit Eren, tutuklu sanık Salim Güran'ın işçisi tutuklu sanık R.A'nın dinlenmesini talep ettiklerini belirterek "O ses kaydını dinleyip Salim ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar'a sorularımız olacak. Dosyada da olan ses kaydı bilgisayarımızda da mevcut." dedi.

Talebin kabul edilmesi üzerine avukat Eren ile Salim Güran'ın avukatları, yeminli tercüman ve stajyer avukat eşliğinde Salim Güran ile R.A. arasında geçen Kürtçe görüşmeye ilişkin ses kaydı dinletildi.

Ses kaydının dinletilmesinden sonra söz alan sanık Güran, "Konuşmada geçen 'Bend' sınır demektir. Tarladan çıkardığımız taşlardır. Son fıskiyeye uzatma vurmuşum, yere düşmüş. R.A'ya 'Gidip onu kaldırsın dedim." ifadelerini kullandı.

Avukat Eren'in, "Kamuoyunda çok manipülatif haberler yapıldı. Bunlardan biri de bu ses kaydıydı. Hem dosyadaki bir bilgiyi düzeltelim hem de bir soru sormak istiyorum. Önceden yaptığın savunmada bunun kaçak elektrikle ilgili bir alet olduğunu söyledin, bu çelişkiyi giderebilir misin?" diye sorması üzerine Güran, şu beyanda bulundu:

"Bu konuşmamızı iyi dinledim. Fıskiye düşmüş, elbisem müsait olmadığı için R.A'ya 'Gel son fıskiyeyi vur.' diyorum. Aletle ilgili de telefonda konuşuyorduk ama bu görüşmemizde 'Fıskiye düşmüş.' dedim."

Nahit Eren Enes Güran'a "Kolundaki ısırık izini gösterdin, kolunu dişlerken baskı ve dişlerinin ağız yapının koluna yönelik genişliğini hatırlıyor musun?" diye sordu.

Güran ise "Kolumu ısırarak size gösterebilirim." diyerek kolunu ısırdı.

Duruşmada, avukat Eren, şöyle konuştu:

"Bizim diş analiz raporumuz dosyada var. Nitelik açısından sorunumuz yok ama başka bir açıdan değerlendirme yapılamayacağını söylemişler. Bunun sebebinin dişin uç kısmından yapılan bir ısırık izi olmasından dolayı. Diş uçlarıyla mı yapılan bir ısırık mı yoksa ağız bütünlüğüyle yapılan bir ısırık mı olup olmadığına yönelik bir sorumdu."

Duruşmada, keşif görüntüleri izletildi

Duruşmada daha sonra Narin Güran'ın cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın 9 Eylül'de jandarma ve soruşturma savcıları eşliğinde çekilen, dava dosyasında da yer alan keşif görüntülerinin izlenmesine geçildi.

Avukat Nahit Eren, olası bir gerginliğin önüne geçilmesini gerekçe göstererek baba Arif Güran ile tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın salondan çıkarılması talep etti.

Talebin kabul edilmesi üzerine baba Güran ve 3 tutuklu sanık salondan çıkarıldı.

Keşif görüntülerinin izletilmesinin ardından avukat Eren, sanık Bahtiyar'a "Raporda Narin'in naaşından ne zaman öldüğünün tespiti var. Rapora göre, Narin'in cenazesi tamamen suyun içerisinde değil. İndiğin gibi oraya mı defnettin?" sorusunu yöneltti.

Bahtiyar da "Evet." dedi.

"Daha önce farklı bir yere gömüp daha sonra buraya getirdin mi?" sorusu üzerine Bahtiyar, "Kesinlikle hayır." ifadesini kullandı.

Mahkeme başkanının, "Çuvalın tamamı suyun altına girdi mi?" sorusunu Bahtiyar, "Çok hafif üstü açıktı." diye cevapladı.

Duruşmada, "Taş ıslandı mı?" sorusu üzerine Bahtiyar, "Hepsi ıslanmadı, pek hatırlamıyorum." dedi.

Eren'in, "Bacağının (Narin) bir kısmı suyun üstünde mi kaldı?" sorusu üzerine Bahtiyar, bir kısmının suyun üstünde kaldığını belirtti.

Daha sonra üzerindeki cüppeyi çıkaran mahkeme başkanı, Nevzat Bahtiyar'a dönerek "Bu salona bak. Perşembe gününden beridir o kadar insan burada bulunuyor. Herkesin çocuğu var. Benim de çocuğum var. Bu benim işim ama duygu sömürüsü yapmadan sana soru soruyorum. Huzurda vermiş olduğun beyanlar doğru mudur?" diye sordu.

Sanık Bahtiyar bu soruyu, "Evet, doğrudur." diye yanıtladı.

Mahkeme başkanının, "Eksik anlattığın bir şey var mı?" sorusuna Bahtiyar, "Hatırlamıyorum." dedi.

Güran ailesinin avukatı, "Cansız bedeni teslim aldığınız yer net olarak neresiydi?" sorusunu Bahtiyar, "Evin içinde." diye yanıtladı.

Güran ailesi avukatlarının, "Sosyal medyada çıkan iddialarda sözde Salim Güran'ın Narin'i battaniyeye sardığını, bir petrolcünün de bunu gördüğüne ilişkin paylaşımları gördünüz veya duydunuz mu, bu tarz ihbarları siz veya yakınlarınız yaptınız mı?" sorularını Bahtiyar, "Duydum, hayır." şeklinde yanıtladı.

"Sosyal medyada senin Arif Güran'a, 'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki unutmayacaksın' dediğin yer alıyor, bu iddialara ilişkin ne söyleyeceksin?" sorusu da yöneltildi.

Bahtiyar, "Ben söylemedim. Sosyal medyada duyduğum bir kelimedir." diye konuştu.

Duruşmada daha sonra tutuklu sanıklar ve müşteki Arif Güran tekrar mahkeme salonuna alındı.

Ardından duruşmaya ara verildi.

Bu sırada mahkeme başkanı, Arif Güran'ın talebi üzerine tutuklu eşi Yüksel ve oğlu Enes Güran ile görüşmesine izin verdi.

Arif Güran, önce oğluna sonra eşine sarılarak "Allah hakkınızı bırakmasın." dedi.

Güran ailesinin bazı fertleri ise salondan çıkarken Nevzat Bahtiyar'a dönerek "Allah senin belanı versin." ifadesini kullandı.