Narin Güran Davasında İstinaf Başvurusu - Son Dakika
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Narin Güran Davasında İstinaf Başvurusu

Bakanlık, sanık Nevzat Bahtiyar'ın cezasının artırılması için Bölge Adliye'ye başvurdu.

07.02.2025 12:26
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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Narin Güran davasında sanık Nevzat Bahtiyar'ın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Diyarbakır'da sekiz yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'ın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapıldı.

Dilekçede, yerel mahkemece sanık Nevzat Bahtiyar'ın da "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmasının hukuka uygun olmadığı kaydedildi.

"Sanık Nevzat Bahtiyar 'müşterek fail'dir"

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan istinaf dilekçesinde, sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay günü suç konusu eylemin gerçekleşmesinden hemen önce sanık Salim Güran ile iletişime geçmesi, olay esnasında dar alan baz kayıtlarına göre diğer sanıklarla birlikte olay yerinde bulunmasının sanığın "müşterek fail" konumunda olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Sanığın iddianamede üzerine atılı eylemden cezalandırılması istendi

Öte yandan sanık Bahtiyar'ın suç konusu eylem işlendikten sonra Narin Güran'ın cansız bedenini kendi aracı ile taşıyarak, cesedi Eğertutmaz deresine saklaması ve akabinde geçen 17 günlük süre boyunca yetkililere olayı bildirmemesinin de sanığın diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini gösterdiği vurgulanan dilekçede, şöyle denildi:

"Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu oluşturduğundan bahisle TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır. hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılarak sanığın iddianame ile üzerine atılı eylemden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz."

Kaynak: ANKA

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