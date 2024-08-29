Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili ısırık izi incelendi

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ISIRIK İZİ, NARİNE AİT OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLEMEDİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G.'nin kolundaki ısırık izi ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumundaki inceleme tamamlandı. İncelemeye ilişkin hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Raporda, ısırık izinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemedi.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,