Narin Güran'ın Ölüm Tarihi Belirlendi - Son Dakika
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Narin Güran'ın Ölüm Tarihi Belirlendi

Narin Güran\'ın Ölüm Tarihi Belirlendi

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü 21 Ağustos'ta gerçekleşti.

20.09.2024 09:39
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(ANKARA) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'a ilişkin Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nca hazırlanan raporda, Narin'in ölümü tarihi kaybolduğu 21 Ağustos günü olduğu belirlendi.

Merkez Bağlar ilçesinde bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardında cansız bedeni 8 Eylül günü dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Narin'in ölümüne ilişkin İstanbul ve Diyarbakır adli tıp kurumlarının raporu tamamlandı. Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nca Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen adli belgeler ile otopsi raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı" ve Narin'in ölüm tarihinin kaybolduğu 21 Ağustos günü meydana geldiği belirtildi.

Narin'in sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu bilginin yer aldığı raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Narin Güran soruşturması kapsamında "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçlamasıyla tutuklanan Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2'inci İhtisas Kurulu'nun mütalaasının da bugün çıkması bekleniyor.

Narin Güran'ın cinayetine ilişkin aralarında annesi, ağabeyi, amcalarının da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA

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