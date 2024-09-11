Narin Güran Soruşturmasında İmam Serbest Bırakıldı

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HABER: AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan 24 kişiden biri olan Tavşantepe köyü imamı Jandarma'daki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de arama çalışmaları sonucu ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Gözaltına alınan 24 kişiden biri olan Tavşantepe Köyü İmamı Jandarma'daki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamındaki 22 kişi adliyeye çıkarılacak.