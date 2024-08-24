Narin'i arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Narin'i arama çalışmaları sürüyor

Narin\'i arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran için yapılan arama çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri, evlerine yakın bir yerde bulunan su kuyusunu inceledi.

24.08.2024 19:19
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Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde; 9 bin 300 araç kontrol edildi (3)

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, evlerine yakın yerde bulunan üzeri kapalı boş su kuyusu AFAD ekipleri tarafından açıldı. Ekipler halat yardımıyla kuyuya indi. Yapılan çalışmada kuyudan tahta ve tuğla parçaları çıktı. Narin'i arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Bağlar, AFAD, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin'i arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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