Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Narko Alan uygulaması yapıldı.
Uygulamada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 147 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 1 adet radar tespit cihazı ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Narko Alan Uygulamasında Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika
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