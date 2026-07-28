Narko Kapan Operasyonu: 382 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Narko Kapan Operasyonu: 382 Gözaltı

Narko Kapan Operasyonu: 382 Gözaltı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu'nda 548 şüphelinin tespit edildiğini, 382'sinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon kapsamında zehir tacirlerine göz açtırılmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, kalan şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu satıcılarına yönelik Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu'nda 548 şüphelinin tespit edildiğini, 382'sinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü'nün 6 ay yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik, bu sabah 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu' gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Gürlek, "Operasyon kapsamında 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken, 4'ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla kol kola; uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletimizin bütün imkanlarını seferber etmeye devam ediyoruz. Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Akın Gürlek, Operasyon, Gaziantep, Güvenlik, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narko Kapan Operasyonu: 382 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bedriye’nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
İtalya’dan geldi, Türkiye’ye damga vurdu: Daniele Santarelli İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli
Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek
“Evde uyuyordum“ dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi "Evde uyuyordum" dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın

09:42
Savaşta bir ilk Başkenti 390’dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
09:09
Bakan Gürlek duyurdu Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
08:44
Cihan Kamer Milano’ya gitti Fenerbahçe’den Leao çıkarması
Cihan Kamer Milano'ya gitti! Fenerbahçe'den Leao çıkarması
08:37
Trump’ı yeniden masaya oturtan füzeler Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
08:29
Defne Samyeli’den şaşırtan itiraf Evliyken eski aşkını aramış
Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış
08:13
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü 260 bin kişi tahliye edildi
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 10:11:36. #7.12#
SON DAKİKA: Narko Kapan Operasyonu: 382 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.