Narkotik Köpeği Zeytin'in Tepki Verdiği Ceset Bulundu - Son Dakika
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Narkotik Köpeği Zeytin'in Tepki Verdiği Ceset Bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki balıkçı barınağında bir teknenin buzluğunda Hilmiye Tuğba Esgin'in cesedi bulundu. Cesedin bulunmasında özel eğitimli narkotik köpeği Zeytin'in tepki vermesi etkili oldu. Ceset üzerinde uyuşturucu kırıntıları ve boğulma izleri tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.

08.08.2024 18:49
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CESET NARKOTİK KÖPEĞİ ZEYTİN'İN TEPKİ VERMESİ ÜZERİNE BULUNMUŞ

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki balıkçı barınağındaki bir teknenin buzluğunda Hilmiye Tuğba Esgin'in cesedinin bulunması ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Esgin'in cesedinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 6 Ağustos akşamı Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda yapılan rutin denetimde özel eğitimli narkotik köpeği Zeytin'in tekneye tepki vermesi üzerine yapılan aramada kamara kısmındaki buzdolabında bulunduğu belirtildi.

UYUŞTURUCU KIRINTILARI BULUNDU

Siyah poşetteki cesedin üzerine boya dökülmüş olduğu bildirildi. Boyanın cesedin kokmaması için dökülmüş olabileceği değerlendirildi. Teknedeki aramada ayrıca uyuşturucu madde metamfetamin kırıntıları ve uyuşturucu içmekte kullanılan bir düzenek bulundu.

BAŞININ ARKASINDA VE BOYNUNDA YARA İZİ VAR

Esgin'in ilk belirlemeye göre, boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Esgin başının arkasında ve boynunda yara izi olduğu belirlendi. Başındaki izin düşme ya da sert bir cisimle vurulması sonucu mu oluştuğu henüz belirlenemezken, boynundaki yara izinin ise boğulması sırasında oluştuğu üzerinde durulduğu bildirildi.

'ONU ÇOK SEVİYORDUM, NASIL KIYARIM ONA'

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler tekne sahibi Şenol A. (37), eşi Belgin A. ve teknede tamir işleriyle uğraşan Kubilay B.A.'nın ilk ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerden Şenol A.'nın ifadesinde Esgin ile sevgili olduklarını kabul edip, "Onu çok seviyordum. Nasıl kıyarım ona? Ben öldürmedim" derken, eşi Belgin A.'nın da bu ilişkiden haberi olduğunu ancak kendisinin tekneye hiç gitmediğini söyledi. Öte yandan polisteki işlemleri süren şüpheliler hakkında ek gözetim süresi alındı.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Narkotik Köpeği Zeytin'in Tepki Verdiği Ceset Bulundu - Son Dakika

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