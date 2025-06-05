Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Bayramlaşma Töreninde Mesaj Verdi - Son Dakika
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Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Bayramlaşma Töreninde Mesaj Verdi

05.06.2025 17:26  Güncelleme: 19:10
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Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, mesai arkadaşlarıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak, herkesin bayramını kutladı ve Narlıdere'yi daha yaşanabilir hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

(İZMİR) - Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, mesai arkadaşlarının Kurban Bayramı'nı kutladı. Başkan Uzun bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, "Ülkemizde yaşanan zorlu süreçleri atlattığımız; birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın daha da güçlendiği günlerin gelmesi dileğiyle, hepinizin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Kurban öncesinde mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Şantiye tesisleri ile hizmet binasında görev yapan personel ile tek tek bayramlaşan Başkan Erman Uzun, herkese aileleri ile mutlu bayramlar temennisinde bulundu.

"Narlıdere'mizi daha güzel ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz"

Bayramlaşma töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Erman Uzun, "Büyük ailemizin her bir ferdinin emeği, alın teri ve gayretiyle Narlıdere'mizi daha güzel ve daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Görevine dört elle sarılan siz değerli mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemizde yaşanan zorlu süreçleri atlattığımız, birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın daha da güçlendiği günlerin gelmesi dileğiyle, hepinizin bayramını kutluyor, ailelerinize selamlarımı iletiyorum. Yolculuğa çıkacak olan arkadaşlarımızın da dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Hep birlikte nice güzel bayramlara" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Bayramlaşma Töreninde Mesaj Verdi - Son Dakika

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