Narlıdere Belediyesi'nden 19 Mayıs'a Özel Spor ve Gençlik Şöleni

(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi, 19 Mayıs Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı iki gün sürecek spor ve gençlik şöleni ile kutlayacak. Başkan Erman Uzun, herkesi etkinliklere beklediklerini ifade ederek, "17-18 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceğimiz etkinliklerle, hem sporu hem eğlenceyi bir araya getirecek; gençliğin enerjisini ve Atatürk'e olan bağlılığımızı Narlıdere'mizin dört bir yanına taşıyacağız" diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda hem sporu hem de eğlenceyi bir araya getirmeye hazırlanıyor. Narlıdere Belediyesi, 17-18 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlik programı kapsamında; geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği '19 Mayıs Futbol Turnuvası' ve 'Basketbol Dostluk Kupası'nın ikincisine, yelkenlilerin 19 Mayıs Ata'ya saygı geçişine, survivor parkuruna ve müzik performansına ev sahipliği yapacak.

"Coşluyla kutlayacağız"

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 19 Mayıs 1919'un mili mücadeleyi milli bağımsızlığa dönüştüren sürecin başlangıcı olduğunu ifade ederek, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gençleri Cumhuriyetimizin koruyucusu ve en büyük gücü olarak görmüş, bu nedenle Kurtuluş mücadelemizin başladığı 19 Mayıs'ı sonsuz güven duyduğu gençliğe armağan etmiştir. Biz de her sene olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı Narlıdere'mizde coşku ve büyük heyecanla kutlayacağız. 17-18 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceğimiz etkinliklerle, hem sporu hem eğlenceyi bir araya getirecek; gençliğin enerjisini ve Atatürk'e olan bağlılığımızı Narlıdere'mizin dört bir yanına taşıyacağız. Sporun ve 19 Mayıs'ın ruhuna uygun olarak gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.