Narlıdere Belediyesi’nden 200 yeni çöp konteyneri

(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi, kent genelinde atık toplama kapasitesini güçlendirmek ve daha sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla 200 yeni galvanizli çöp konteynerini ilçeye kazandırdı.

Narlıdere Belediyesi, daha temiz, daha düzenli ve sağlıklı bir kent hedefiyle temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 200 yeni çöp konteynerini ilçeye kazandırdı. Açık hava şartlarına uygun, dayanıklı ve uzun ömürlü yapısıyla öne çıkan galvanizli çöp konteynerleri, belirlenen ihtiyaç noktalarında vatandaşların kullanımına sunulmaya başlandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan konteynerler yenileriyle değiştirilirken, yıpranan konteynerler ise bakıma alındı. Narlıdere Belediyesi, uzun ömürlü yapısıyla dikkati çeken çöp konteynerleri ile bakım-onarım ve yenileme masraflarını azaltarak tasarruf sağlamayı da hedefliyor.

TEMİZLİK HİZMETLERİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Temiz, düzenli ve yaşam kalitesi her geçen gün yükselen bir Narlıdere için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Erman Uzun, "Bu anlayışla temizlik hizmetlerimizi her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 6 adet akülü süpürge makinesi ile çok fonksiyonlu çöp toplama taşıyıcısını komşularımızın hizmetine sunmuştuk. 200 yeni çöp konteynerini de ihtiyaç duyulan mahallelerimize hızlıca yerleştirmeye başladık. Yeni konteynerlerimiz geldikçe, eskilerini değiştireceğiz. Sahada görevli temizlik ekiplerimiz, 7/24 demeden, canla başla Narlıdere'mizi pırıl pırıl yapmak için büyük gayret gösteriyor. Sahada görevli mesai arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum" diye konuştu.