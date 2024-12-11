Narlıdere Belediyesi'nden Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

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(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi, çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verdi. İlk etapta 109 çalışanın faydalandığı eğitim programı tüm çalışanları kapsayacak şekilde devam edecek.

Toplumdaki tüm bireylerin eşit hak ve fırsatlara sahip olması hedefiyle çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, eşitliği öncelikle kurumsal yapıda hayata geçirerek bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bu kapsamda çalışanlarına yönelik eğitim düzenleyen Narlıdere Belediyesi, ilk etapta 109 çalışanına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verdi.

Narlıdere Belediyesi Meclis Salonu'nda Avukat Ferda Demirbaş tarafından gerçekleştirilen eğitimde; "Toplumsal Cinsiyet ile ilgili Temel Kavramlar, Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nedir? Toplumsal Cinsiyetin Gündelik Yaşama Yansımaları, Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim İlişkisi, Örnekleriyle Türkiye'de Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliği, Eşitsizlik ve Şiddetle Mücadele Yöntemleri" başlıkları ele alındı. Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi koordinasyonunda düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programı tüm çalışanları kapsayacak şekilde devam edecek.