Narlıdere Belediyesi Sema Sokak'ta Yenileme Çalışmalarını Tamamladı

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(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi tarafından yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu Sema Sokak'ta yapılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. Bölgede gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Sözümü tuttuk, Sema Sokak artık daha konforlu, sağlıklı ve güvenli olacak" dedi.

Narlıdere Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kentin en işlek noktalarından olan Sema Sokak'ta sürdürülen yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi. Başkan Uzun, bölge sakinlerinin talebi doğrultusunda çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaların belediyenin öz gücüyle yapıldığına dikkati çeken Başkan Uzun, "Sözümü tuttuk, Sema Sokak artık daha konforlu, sağlıklı ve güvenli olacak. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.