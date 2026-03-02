Narlıdere'de Fırınlara Ramazan Denetimi - Son Dakika
Narlıdere'de Fırınlara Ramazan Denetimi

02.03.2026 11:06  Güncelleme: 12:29
Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ramazan ayında denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, vatandaşların sofrasına giren pidenin gramajından üretim alanlarının hijyenine kadar her detayı mercek altına aldı.

Narlıdere Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki fırın ve unlu mamul işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ramazan pidesi ve ekmek çeşitleri üzerinde yoğunlaşan kontrollerde; gramaj uygunluğu, hijyen koşulları ve fiyat etiketleri tek tek incelendi. Gıda güvenliğinin yanı sıra işletmelerin iş yeri açma ruhsatları ve vergi levhaları da titizlikle kontrol edildi.

Fırınların sadece satış tezgahlarını değil, üretim alanlarını da inceleyen zabıta ekipleri, detaylı temizlik kontrolü de gerçekleştirdi. Kontrollerde, kurallara uyan işletmelere teşekkür edilirken, eksiklikleri tespit edilen işletmelere yönelik gerekli uyarılar yapılarak cezai işlem uygulandı.

Belediye Başkanı Erman Uzun, halk sağlığının her zaman öncelikleri arasında yer olduğunu ifade ederek, "Komşularımızın sofrasına gelen her lokmanın sağlıklı, güvenilir ve standartlara uygun olması bizim için çok önemli. Bu konuda denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Hijyen ve gıda güvenliği kurallarına eksiksiz uyan işletmelerimize, esnafımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

